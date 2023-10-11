أكثر من 1000 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.. ''آخر إحصائية''

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم ارتفاع ضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع الى 1055 شهيدا و5184 مصابا.
وفي صباح اليوم كان عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس وصل الى 950 شهيدا .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 490 طفلاً وامرأة، قضوا في عمليات قصف منازلهم، من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، كما أصيب نحو 5000 بجروح مختلفة.
في سياق متصل، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي والجوي لعدة مناطق في قطاع غزة؛ مما أدى لتدمير عشرات المنازل خاصة منطقة الكرامة شمال القطاع، والتي تعرضت خلال الساعات الماضية لغارات عنيفة، فيما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم إلى 250 ألف فلسطيني، لجأوا إلى مدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في ظل ظروف إنسانية صعبة.