منذ 1948 حتى الآن.. تعرف على حجم الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل في أرقام

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أرسلت الولايات المتحدة دعما عسكريا جويا وبحريا إلى إسرائيل، لمساندتها في حربها الجارية ضد حركة حماس، بحجم ينبئ بحرب طويلة.

وتعد إسرائيل أكثر الدول التي تتلقى دعما عسكريا أميركيا يزيد في أوقات الأزمات، وهنا يستعرض موقع "سكاي نيوز عربية" أبرز تحركات واشنطن لدعم حليفتها في الشرق الأوسط.

"هدف مشترك" أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، فجر الأربعاء، وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل، يرافقها حوالي 5 آلاف بحّار، وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.

أكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، وصول أول طائرة أميركية تحمل ذخائر إلى إسرائيل.

قال في بيان: "هبطت ليلا طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة والتحضير لسيناريوهات إضافية".

أضاف: "نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأميركية للجيش الإسرائيلي بشكل خاص ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة".

تابع: "يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

أرقام وحقائق عن التعاون العسكري يستعرض الخبير العسكري جمال الرفاعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، الخطوط العريضة لحجم وتوقيتات الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل منذ عام 1948: أميركا أرسلت أسطولها لمساندة إسرائيل في حروبها 4 مرات تقريبا.

الأولى عام 1948 أثناء حربها مع العرب، والثانية في 1967 وشاركت بشكل مباشر في تقديم خدمات التجسس والاشتباك، ثم في عام 1973 وعام 1982. كل هذه التواريخ كانت تعتبرها واشنطن حروبا وجودية بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل أكبر دولة حصلت على دعم عسكري أميركي في التاريخ. وصلت قيمة المساعدات الأميركية حوالي 300 مليار دولار.

بالإضافة إلى المساعدات، هناك عمليات شراء تقوم بها إسرائيل أيضا، إذ تخصص حوالي 50 مليار دولار لشراء معدات عسكرية من أميركا سنويا، خاصة لتعزيز ترسانتها الجوية. منذ عام 1967 أصبحت المساعدات العسكرية شبه سنوية، وبلغت ذروتها عام 1979.

في 1985 قررت واشنطن إعطاء إسرائيل منحة سنوية ثابتة قيمتها 3 مليارات دولار. إسرائيل دائما ما تكون أول دولة تحصل على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالأسلحة، وهي أول دولة تحصل على طائرات "إف 35" الشبحية. بموجب قوانين الكونغرس، أميركا لديها احتياطي دفاعي لإسرائيل يمكن استخدامه في أوقات الطوارئ، وهو ما يحدث الآن في حربها مع غزة.

المساعدات الأميركية احدثت فارقا كبيرا في كافة الحروب التي خاضتها إسرائيل. تقول واشنطن إن هذه المساعدات تحافظ على التفوق النوعي والكمي لإسرائيل على جيرانها.

تعد إسرائيل دولة مصدرة للأسلحة، وعملت المساعدات الأميركية على تقوية شأنها في هذا الصدد