إسرائيل تقصف منزل قائد القسام و مقتل شقيق محمد الضيف و3 آخرين من عائلتة الطيران الإسرائيلي يدك غزة والجيش يعلن ارتفاع عدد القتلى .. وواشنطن تكشف عن مزيد من الأسلحة بالطريق اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي التحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة منظمة الهجرة : نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت الاتحاد اليمني لكرة القدم ينشر جدول مباريات المجموعة الثانية اليمن يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن
كشف مصدر خاص من عائلة محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن شقيق الضيف و3 من أفراد عائلته قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل العائلة بمدينة خان يونس، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
وقال المصدر إن عبد الفتاح الضيف (60 عاما)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاما)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت (عامان ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، قتلوا إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في قيزان النجار بخان يونس.
وأضاف أن ابنة السيدة التي قتلت تتلقى العلاج حاليا في الرعاية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، قائلا إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة.
وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل والد قائد كتائب القسام.
فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن 4 فلسطينيين على الأقل قتلوا فجر اليوم إثر الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار.
وأفادت الوكالة الفلسطينية أن العديد من القتلى والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.
وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت في وقت سابق إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي مكثف على منطقة قيزان النجار استهدف منازل وأدى إلى تدمير طرق أيضا، دون خوض في مزيد من التفاصيل