منظمة الهجرة : نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنها رصدت نزوح 35 أسرة يمنية يمثلون (210 فرداً) خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن غالبية حالات النزوح استقرت في محافظة تعز (13 أسرة، نشأت جميعها من داخل المحافظة)، ومأرب (11 أسرة، نشأت من داخل المحافظة وتعز وحجة)، ولحج (5 أسر، نشأت من الحديدة وتعز).

وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 7 أكتوبر 2023، بلغ 4,652 أسرة يمثلون (27,912 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.