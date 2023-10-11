اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي التحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة منظمة الهجرة : نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت الاتحاد اليمني لكرة القدم ينشر جدول مباريات المجموعة الثانية اليمن يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن مقتل شخص وإصابة آخر إثر اشتباكات قبلية في شبوة أكتوبر نصف قرن من النصر في ندوة فكرية اقامها مركز البحر الاحمر بالقاهرة
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنها رصدت نزوح 35 أسرة يمنية يمثلون (210 فرداً) خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري.
وأشارت إلى أن غالبية حالات النزوح استقرت في محافظة تعز (13 أسرة، نشأت جميعها من داخل المحافظة)، ومأرب (11 أسرة، نشأت من داخل المحافظة وتعز وحجة)، ولحج (5 أسر، نشأت من الحديدة وتعز).
وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 7 أكتوبر 2023، بلغ 4,652 أسرة يمثلون (27,912 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.