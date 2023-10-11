اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي التحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة منظمة الهجرة : نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت الاتحاد اليمني لكرة القدم ينشر جدول مباريات المجموعة الثانية اليمن يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن مقتل شخص وإصابة آخر إثر اشتباكات قبلية في شبوة أكتوبر نصف قرن من النصر في ندوة فكرية اقامها مركز البحر الاحمر بالقاهرة
نشر الاتحاد اليمني لكرة القدم، الاثنين، جدول مباريات المجموعة الثانية بسيئون في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد التعديل.
وحسب الاتحاد، فإن فرق المجموعة الثانية تلعب 11 مباراة، ابتداء من 11 أكتوبر الجاري حتى نهايته، على الملعب الأولمبي في سيئون بمحافظة حضرموت.
وتلعب في المجموعة الأولى سبعة أندية هي "فحمان أبين، وشعب إب، وسلام الغرفة، واليرموك، وشعب حضرموت، ووحدة صنعاء، وطليعة تعز".