الاتحاد اليمني لكرة القدم ينشر جدول مباريات المجموعة الثانية

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نشر الاتحاد اليمني لكرة القدم، الاثنين، جدول مباريات المجموعة الثانية بسيئون في دوري أندية الدرجة الأولى، بعد التعديل.

وحسب الاتحاد، فإن فرق المجموعة الثانية تلعب 11 مباراة، ابتداء من 11 أكتوبر الجاري حتى نهايته، على الملعب الأولمبي في سيئون بمحافظة حضرموت.

وتلعب في المجموعة الأولى سبعة أندية هي "فحمان أبين، وشعب إب، وسلام الغرفة، واليرموك، وشعب حضرموت، ووحدة صنعاء، وطليعة تعز".