الاتحاد اليمني لكرة القدم ينشر جدول مباريات المجموعة الثانية اليمن يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن مقتل شخص وإصابة آخر إثر اشتباكات قبلية في شبوة أكتوبر نصف قرن من النصر في ندوة فكرية اقامها مركز البحر الاحمر بالقاهرة الذهب يواصل الارتفاع جراء حرب غزة والكيان الصهيوني مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين بجبهة كلابة شرق تعز
رفع منتخب اليمن لكرة القدم، الاثنين، وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا الخميس المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب اليمني حصة تدريبية، اشترك فيها المحترفون الواصلون اليوم من العراق وسلطنة عمان ومملكة البحرين.
واستغل المدير الفني للمنتخب، ميروسلاف سكوب، تدريبات اليوم لرفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، لا سيما بعد وصول غالبية المحترفين، بانتظار آخرهم المرتقب قدومه من سلطنة عمان، أنيس المهاري.
وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن طرح تذاكر المباراة، التي ستقام على ملعب ضمك، الذي يتسع لحوالي 5000 مشجع.
وتوقع مصدر في بعثة المنتخب بأبها، أن تبادر الجماهير اليمنية إلى حجز بطاقات الدخول، وملء المدرجات دعمًا ووفاءً للفريق الوطني