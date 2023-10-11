اليمن يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 30

رفع منتخب اليمن لكرة القدم، الاثنين، وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا الخميس المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأجرى المنتخب اليمني حصة تدريبية، اشترك فيها المحترفون الواصلون اليوم من العراق وسلطنة عمان ومملكة البحرين.

واستغل المدير الفني للمنتخب، ميروسلاف سكوب، تدريبات اليوم لرفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، لا سيما بعد وصول غالبية المحترفين، بانتظار آخرهم المرتقب قدومه من سلطنة عمان، أنيس المهاري.

وفي ذات السياق، أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن طرح تذاكر المباراة، التي ستقام على ملعب ضمك، الذي يتسع لحوالي 5000 مشجع.

وتوقع مصدر في بعثة المنتخب بأبها، أن تبادر الجماهير اليمنية إلى حجز بطاقات الدخول، وملء المدرجات دعمًا ووفاءً للفريق الوطني