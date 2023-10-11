الاتحاد اليمني لكرة القدم ينشر جدول مباريات المجموعة الثانية اليمن يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة سريلانكا نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن مقتل شخص وإصابة آخر إثر اشتباكات قبلية في شبوة أكتوبر نصف قرن من النصر في ندوة فكرية اقامها مركز البحر الاحمر بالقاهرة الذهب يواصل الارتفاع جراء حرب غزة والكيان الصهيوني مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين بجبهة كلابة شرق تعز
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين أبو زيد الكميم.
وأعلنت النقابة في بيان لها عن تضامنها الكامل مع الكميم، واصفةً" إختطافة بالعمل غير الإنساني، حيث قامت جماعة مسلحة تتبع المليشيات الحوثية صباح يوم الأحد 8 اكتوبر بمداهمة منزله في العاصمة صنعاء واختطافه بصورة همجية أمام بناته واقتياده إلى جهة مجهولة".
وأشارت الى أن الكميم يمارس حقه الدستوري والقانوني وبطريقة سلمية بمطالبته المليشيات بصرف رواتب المعلمين المختطفة من قبلها".
وطالبت النقابة بسرعة إطلاق أبو زيد الكميم، وكافة المختطفين من النقابيين والتربويين في سجون المليشيات الحوثية وفي مقدمتهم سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة".
كما جددت مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين والتربويين بأثر رجعي من تاريخ توقيف صرفها.