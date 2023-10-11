نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين

الأربعاء 11 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت نقابة المعلمين اليمنيين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين أبو زيد الكميم.

وأعلنت النقابة في بيان لها عن تضامنها الكامل مع الكميم، واصفةً" إختطافة بالعمل غير الإنساني، حيث قامت جماعة مسلحة تتبع المليشيات الحوثية صباح يوم الأحد 8 اكتوبر بمداهمة منزله في العاصمة صنعاء واختطافه بصورة همجية أمام بناته واقتياده إلى جهة مجهولة".

وأشارت الى أن الكميم يمارس حقه الدستوري والقانوني وبطريقة سلمية بمطالبته المليشيات بصرف رواتب المعلمين المختطفة من قبلها".

وطالبت النقابة بسرعة إطلاق أبو زيد الكميم، وكافة المختطفين من النقابيين والتربويين في سجون المليشيات الحوثية وفي مقدمتهم سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة".

كما جددت مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين والتربويين بأثر رجعي من تاريخ توقيف صرفها.