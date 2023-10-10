نقابة المعلمين تدين وبشدة إختطاف مليشيا الحوثي رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن مقتل شخص وإصابة آخر إثر اشتباكات قبلية في شبوة أكتوبر نصف قرن من النصر في ندوة فكرية اقامها مركز البحر الاحمر بالقاهرة الذهب يواصل الارتفاع جراء حرب غزة والكيان الصهيوني مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين بجبهة كلابة شرق تعز أسوأ سيناريو في اليمن.. نتائج بحثية مرعبة للبلدان المعرضة لحرارة شديدة بحيث لا يمكن العيش فيها تعرف على تصريحات الرئيس الفنزويلي بشأن أحداث فلسطين
اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثا، فوق جسر جولة عمران شمالي محافظة صنعاء، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات.
وقالت مصادر محلية متطابقة، إن الحريق اندلع في سيارة دينا كانت واقفة على الجسر، وتحمل برميل بترول، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من المركبات الأخرى.
وأضافت المصادر أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا بشرية.