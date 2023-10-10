حريق يلتهم عددا من السيارات شمالي صنعاء

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثا، فوق جسر جولة عمران شمالي محافظة صنعاء، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات.

وقالت مصادر محلية متطابقة، إن الحريق اندلع في سيارة دينا كانت واقفة على الجسر، وتحمل برميل بترول، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من المركبات الأخرى.

وأضافت المصادر أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا بشرية.