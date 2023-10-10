مسؤول حكومي: ٨٨٪ من اليمنيين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة

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قال مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور إن ٨٨٪ من اليمنيين يعانون أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، متهما الحوثيين بالتسبب بهذه الأوضاع.
وأضاف في كلمة اليمن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن قرابة 5 ملايين يمني نازح، منهم 3 ملايين و300 ألف في مناطق سيطرة الحكومة، يعيشون أوضاع مأسوية وبأمس الحاجة لتأمين احتياجاتهم الإنسانية ومساعدتهم لإيجاد طرق للإعتماد على أنفسهم في كسب سبل العيش الكريم.
وتحدث أن الحكومة اليمنية تبذل قصار جهدها وبمساعدة المجتمع الاقليمي والدولي لكنها تواجه تحديدات لمعالجة مشكلة النزوح الداخلي، لافتا إلى أهمية التركيز على دعم الخدمات العامة لتكون قادرة على تقديم الخدمات للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.
وتطرق إلى قضية الهجرة من القرن الأفريقي والتي تشكل عبىء على السلطات اليمنية والحاجة الماسة لتدخل متكامل ومنسق لحل هذه المشكلة، منوها بضرورة أن يكون العمل بوتيرة أعلى، وأن يتم تخصيص موارد كافية تتناسب مع حجم النزوح والعودة.