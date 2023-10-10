مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية لبناء سلام شامل في اليمن

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على ضرورة وجود عدالة انتقالية لضمان سلام شامل ومستدام في اليمن في فترة ما بعد الصراع.

وقال مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني في المفوضية، كريستيان سالازار فولكمان، خلال جلسة عقدت، الثلاثاء، خصصت لعرض التقارير القطرية لحقوق الإنسان في اليمن وجورجيا وكمبوديا: "عملية العدالة الانتقالية لها أهمية كبيرة في بناء دولة مسالمة ومؤسسات ديمقراطية وتحقيق سيادة القانون".

واستعرضت الجلسة، التي تأتي ضمن الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان، تقرير المفوض الأممي حول المساعدة الفنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.