مقتل شخص وإصابة آخر إثر اشتباكات قبلية في شبوة

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل شخص وأصيب آخر، يوم الثلاثاء، في اشتباكات قبلية اندلعت مساء اليوم في طريق مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلة آل بو طهيف من جهة وقبيلة المقارحة من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل شخص يدعى مبارك جابر المقرحي، وجرح آخر من نفس القبيلة. وأضافت أن إطلاق النار كان بدافع الاشتباه كون آل بوطهيف في نزاع قبلي مع قبيلة بالحارث في ذات المنطقة.

وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإ، اشتباكات وحالات قتل شبه يومية، فيما سلطة الامر الواقع المتمثلة بالمحافظ الموالي للإمارات عوض بن الوزير، لم تحرك ساكنا.