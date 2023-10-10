أكتوبر نصف قرن من النصر في ندوة فكرية اقامها مركز البحر الاحمر بالقاهرة

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عقد مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالمشاركة مع عدة مراكز دراسات وموسسات مصرية بالعاصمة المصرية القاهرة ندوة فكرية بعنوان "أكتوبر نصف قرن من النصر ..الدور العربي داعماً".
وفي الندوة التي حضرها رئيس الوزراء المصري الاسبق الدكتور عصام شرف ووزير الاعلام المصري السابق الدكتور طارق مهدي وعدد من كبار الضباط المصريين الذين شاركوا في حرب اكتوبر 1973، والدبلوماسية اليمنية بشرى الارياني مدير المكتب الاقليمي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والامنية ورئيسة برنامج للدراسات اليمنية في مركز الحوار للدراسات ، تم مناقشة العديد من المحاور حول حرب اكتوبر من قبل وزراء مصرييين سابقين وباحثيين عسكريين مصريين وروساء مراكز دراسات يمنيين ومصريين.
من جهته عبر رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات محمد الولص بحيبح عن أهمية نصر 6 أكتوبر التاريخي في اعادة مكانة الأمة العربية"، منوهاً الى الدور اليمني آنذاك من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القاهرة وعدن تحت مسؤولية وإشراف المقدم علي عنتر والفريق أول سعد الدين الشاذلي رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة المصرية والمشير عبد الغني الجسمي رئيس هيئة العمليات الحربية آنذاك".
ولفت الولص في كلمته إلى قرار الرئيس الشهيد الراحل سالم ربُيع علي في اغلاق المنافذ البحرية أمام السفن الإسرائيلية ومنعها من العبور من باب المندب ليتعرض كيان الاحتلال الصهيوني لأول حصار بحري في تاريخه".
وثمن في ذات الوقت الدور المصري الرائد في دعم الثورة السبّتمبرية، وترسيخ الثورة والجمهورية وانهاء مخلفات حقبة الإمامة المُظلم".