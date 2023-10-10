الذهب يواصل الارتفاع جراء حرب غزة والكيان الصهيوني

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الحرب الفلسطينية مع الكيان الصهيوني.

إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.

وارتفع الذهب نحو 1.6% أمس الإثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الحرب بين غزة وإسرائيل الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.



ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر/أيلول، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1876.90 دولار.

يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.



تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007. وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأمريكي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر/ أيلول المقرر صدوره غدا الأربعاء.



وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 % إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1144.82 دولار.