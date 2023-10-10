مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين بجبهة

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اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي بعدد من جبهات القتال بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش الوطني، تصدت لمحاولة تسلل حوثية في جبهة الحمد بمنطقة "كلابة" شمال شرق مدينة تعز.
المصادر أشارت إلى أن قوات الجيش شنت قصفا مدفعيا على عناصر الحوثيين المتواجدة في البوابة الغربية للقصر الجمهوري وأصابت أربعة منهم.
ولفتت المصادر إلى أن القصف المدفعي لقوات الجيش على مواقع الحوثيين بالقصر الجمهوري، جاءت للرد على استهداف الحوثيين لمواقع الجيش في وادي صالة بالجبهة الشرقية بالطيران المسير.