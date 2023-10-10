تعرف على تصريحات الرئيس الفنزويلي بشأن أحداث فلسطين

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اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة الذي قرّرت إسرائيل فرض “حصار مطبق” عليه ممّا دفع بالأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش لإبداء “قلقه الشديد” إزاء تداعيات مثل هكذا خطوة.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون إنّ “الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بياناً، قرأناه بعناية، بياناً تحذيرياً وتنبيهياً من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة”.
وفي بيانه أقرّ غوتيريش “بمخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها”، مبدياً في الوقت نفسه “قلقه الشديد” إزاء قرار الدولة العبرية فرض “حصار مطبق” على قطاع غزة.