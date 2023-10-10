الرئيس السيسي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وقال الرئيس السيسي في تصريحات له نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم، إن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مضيفًا: "إننا نتواصل مع القوى الدولية والأطراف الإقليمية المؤثرة للتوصل إلى وقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".
وشدد الرئيس المصري على أن أمن بلاده القومي مسؤوليته الأولى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، لافتًا الانتباه إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديد