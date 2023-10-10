وكيل أول محافظة تعز يدشن المؤتمر الدولي الثالث للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم المؤتمر الدولي الثالث للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها في جامعة تعز برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، وبالشراكة مع المنظمة اليمنية لأبحاث العلوم والتكنولوجيا، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع اليمن .

وخلال التدشين أكد وكيل أول المحافظة إلى أهمية المؤتمر في مواكبة التطورات العلمية في مجال التقنية والاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق التنمية.. لافتا إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بجوانب البحث العلمي ﻷهميته في تجاوز التحديات الراهنة وتشجيع المؤتمرات العلمية البحثية والنوعية وتسليط الضوء على احتياجات السوق المحلية من الخدمات الحديثة..

وأشاد وكيل المحافظة بجهود جامعة تعز في التحضير والإعداد لهذا المؤتمر، الذي يعد صورة مشرقة من صور الصمود في وجه الحرب والحصار على المحافظة. لافتاً إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه التقنيات، وتسخيرها لخدمة وتنمية المجتمع. وحث الدكتور المخلافي المشاركين على الخروج بمخرجات وتوصيات تسهم في تطوير المجال التقني، وحماية المجتمع من الآثار السلبية للتقنيات الحديثة.

من جانبه أشار الدكتور رياض العقاب نائب رئيس جامعة تعز إلى أهمية هذا المؤتمر في مواكبة التقنيات الحديثة وكيفية الحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

والمساهمة بشكل كبير في مواكبة التطورات العلمية في مجال التطورات في مجال التقنية والاستفادة منها في الارتقاء بمنظمة العمل وتحقيق التنمية مشيرا إلى أن جامعة تعز استقبلت العديد من الأبحاث من مختلف دول العالم وهذا مايعزز تصدر جامعة تعز في نشر الأبحاث العلمية ويسهم برفع التصنيف لجامعتنا ، لافتا إلى الجامعة ستواصل عقد المؤتمرات الدولية بمختلف التخصصات العلمية .

حضر الافتتاح عمداء الكليات في جامعة تعز، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.