طارق صالح يطير إلى الرياض - مالمهمة؟

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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وصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.



وذكرت وكالة 2 ديسمبر بأن زيارة طارق صالح للرياض بهدف حضور اجتماع مجلس القيادة الرئاسي.

ويعقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، وحضور كافة أعضاء المجلس للوقوف أمام المستجدات على الساحتين الوطنية والدولية.