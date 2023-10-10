أول تصريح لبوتين على الحرب بين غزة والكيان الصهيوني.. ماذا قال عن تحركات أمريكا

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الحرب بين إسرائيل وغزة تظهر “فشل” سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، واصفاً أن إنشاء “دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة” بأنه “ضرورة”.

وقال بوتين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في موسكو: “أعتقد أن الكثير من الناس يتفقون معي على أن هذا مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط”.

ونشر الصحفي المختص بشؤون الكرملين بافل زاروبين، في قناته الرسمية على تطبيق “تلغرام” مقطعي فيديو للرئيس الروسي بينما يدلي بتصريحات بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

حيث قال الرئيس: “لقد حاولت الولايات المتحدة احتكار التسوية في الشرق الأوسط، إلا أنها لم تكن مهتمة بإيجاد حلول وسط مقبولة للجانبين، وإنما كانت تمارس ضغوطاً على طرفي الصراع، دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني”.

وأكد بوتين على أن مفتاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدأ من تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن قرار وقف إطلاق النار في غزة يرجع إلى إسرائيل، موضحاً أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على معلومات حول الرهائن الأمريكيين لدى حماس.



وتابع أن واشنطن تأكدت من أن عدداً من الأمريكيين قُتلوا في الهجوم فيما لا يزال عدد آخر من المفقودين، داعياً حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ووقف أي هجمات ضد إسرائيل.

والجدير ذكره أن فصائل فلسطينية بدأت في غزة، هجوماً مباغتاً على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، في عملية أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.