ثلاث مطالب يضعها رئيس هيئة الأركان الفريق الركن بن عزيز أمام أركان الجيش الأمريكي خلال معرض دولي للأسلحة

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول راندي جورج.

وخلال اللقاء الذي يأتي على هامش معرض السلاح السنوي الذي ينظمه الجيش البري الأمريكي، عبّر رئيس هيئة الأركان عن التقدير لمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وقيادته وقواته المسلحة، مثمناً الأدوار التي تقوم بها البحرية الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب في اليمن ومنع وصول الأسلحة والمخدرات التي تقوم إيران بتهريبها لمليشياتها الحوثية في اليمن.

وخلال اللقاء تقدم بن عزيز بعدة مطالب للجانب الأمريكي اولها تطلعه لتطوير التعاون بين الطرفين اضافة الى التنسيق العسكري بين البلدين، واستئناف برنامج الدعم والمساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة للقوات المسلحة اليمنية التي تخوض معركة استعادة الدولة والتصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية والمشروع الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما عّبر رئيس الاركان عن تقديره لما تقوم به الولايات المتحدة في جانب تدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة اليمنية، ورفع قدراتها فنياً وتقنياً بما يساعدها في أن تكون شريكاً فاعلاً في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الاستقرار والأمن لليمن والمنطقة.

هذا وقد كان رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له، قد طافوا بأجنحة المعرض الذي تشارك فيه شركات الأسلحة من مختلف أنحاء العالم واطلع على يمكن الاستفادة منه في تجهيز وتطوير الجيش اليمني.