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أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               518

بيع الدولار                 521

شراء السعودي          137.70

بيع السعودي               138.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1439

بيع الدولار                  1443

شراء السعودي             380

بيع السعودي              381

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