أسعار الصرف في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 518
بيع الدولار 521
شراء السعودي 137.70
بيع السعودي 138.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1439
بيع الدولار 1443
شراء السعودي 380
بيع السعودي 381