بيان عاجل للقوات المسلحة الأردنية يكشف حقيقة السماح لأمريكا استخدام قواعدها العسكرية لنقل أمدادات إلى إسرائيل

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نفت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء صحة مزاعم استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل.
وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها إن "ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة".
وأوضح أن "الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركابا ولا تحمل أي معدات".
واعتبرت القوات المسلحة الأردنية أن هذه المزاعم تأتي في إطار "حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية".