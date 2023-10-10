عاجل: كتائب القسام تمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها وتتوعد ''قد أعذر من أنذر'' آخر احصائية رسمية بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة لقاء عسكري رفيع المستوى في واشنطن.. الفريق بن عزيز يطلب دعما أمريكا للجيش اليمني الإعلان عن الدول الفائزة باستضافة كأس أمم أوروبا نسختي 2028 و 2032 في حضرموت.. اكتشاف موقع أثري يعود للعصر البرونزي طوفان الأقصى.. أردوغان يعرض الوساطة وحماس ترد عليه في اليوم الرابع لـ #طوفان_الأقصى.. 124 قتيلا اسرائيليا اليوم وعدد الأسرى 150 في قبضة المقاومة الطيران الإسرائيلي سوّته بالأرض.. دمار هائل بحي الرمال في غزة بعد ليلة من القصف طائرات عسكرية ضخمة .. نقل مئات الجنود من أوروبا لإسرائيل للمشاركة في الحرب قتلوا أو فقدوا في حرب غزة أجانب من عدة دول .. تعرف على جنسياتهم
قال الناطق باسم كتائب القسام قبل قليل الثالثة عصرا: "نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر".