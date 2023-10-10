عاجل: كتائب القسام تمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها وتتوعد ''قد أعذر من أنذر''

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال الناطق باسم كتائب القسام قبل قليل الثالثة عصرا: "نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر".