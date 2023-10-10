آخر الاخبار

عاجل: كتائب القسام تمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها وتتوعد ''قد أعذر من أنذر'' آخر احصائية رسمية بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة لقاء عسكري رفيع المستوى في واشنطن.. الفريق بن عزيز يطلب دعما أمريكا للجيش اليمني الإعلان عن الدول الفائزة باستضافة كأس أمم أوروبا نسختي 2028 و 2032 في حضرموت.. اكتشاف موقع أثري يعود للعصر البرونزي طوفان الأقصى.. أردوغان يعرض الوساطة وحماس ترد عليه في اليوم الرابع لـ #طوفان_الأقصى.. 124 قتيلا اسرائيليا اليوم وعدد الأسرى 150 في قبضة المقاومة الطيران الإسرائيلي سوّته بالأرض.. دمار هائل بحي الرمال في غزة بعد ليلة من القصف طائرات عسكرية ضخمة .. نقل مئات الجنود من أوروبا لإسرائيل للمشاركة في الحرب قتلوا أو فقدوا في حرب غزة أجانب من عدة دول .. تعرف على جنسياتهم

عاجل: كتائب القسام تمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها وتتوعد ''قد أعذر من أنذر''

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 133

قال الناطق باسم كتائب القسام قبل قليل الثالثة عصرا: "نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم وقد أعذر من أنذر".

إقراء أيضاً
آخر احصائية رسمية بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة
طوفان الأقصى.. أردوغان يعرض الوساطة وحماس ترد عليه
في اليوم الرابع لـ #طوفان_الأقصى.. 124 قتيلا اسرائيليا اليوم وعدد الأسرى 150 في
طائرات عسكرية ضخمة .. نقل مئات الجنود من أوروبا لإسرائيل للمشاركة في الحرب
قتلوا أو فقدوا في حرب غزة أجانب من عدة دول .. تعرف على جنسياتهم
الجيش الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة للقتلى والعثور على نحو 100 جثة بمجمع زراعي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول