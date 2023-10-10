آخر احصائية رسمية بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 788 والجرحى إلى 4100 في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 770 فلسطينياً استشهدوا في الغارات الإسرائيلية العنيفة المستمرة على غزة، بينها عائلات بأكملها، بالإضافة إلى إصابة نحو 4100 آخرين بجروح مختلفة.

في السياق ذاته، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمناطق واسعة في قطاع غزة، مما أدى لتدمير مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية، استشهد 18 فلسطينياً، في المواجهات المستمرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اندلعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليبلغ مجموع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أربعة أيام في غزة والضفة الغربية 788 شهيداً وأكثر من 4100 جريح.