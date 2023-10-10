لقاء عسكري رفيع المستوى في واشنطن.. الفريق بن عزيز يطلب دعما أمريكا للجيش اليمني

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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بحث رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء في واشنطن ، مع قائد الجيش الامريكي التابع للقيادة المركزية الفريق باتريك فرانك، أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري.

وخلال اللقاء الذي حضره قائد العمليات الخاصة اللواء الركن اسماعيل زحزوح، أشاد رئيس الأركان بمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن.. متطرقا إلى استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والمخدرات لمليشيات الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن وتقوض جهود السلام وقرارات حظر الأسلحة.

واشار إلى الأخطار والتهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني على الأمن القومي والعالمي في اليمن والمنطقة وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية وأمن المصالح الحيوية العالمية.. مثمنا في هذا الصدد جهود البحرية الأمريكية في منع تهريب الاسلحة الايرانية لمليشيات الحوثي.

كما أعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه في تقديم المزيد من الدعم للقوات المسلحة اليمنية وتطوير قدراتها بما يؤهلها للقيام بواجباتها في استعادة الدولة اليمنية وترسيخ الأمن والاسهام الفعال في محاربة الإرهاب ومكافحة التهريب والمشاركة في حفظ أمن وسلامة خطوط الملاحة البحرية العالمية.

واشار إلى حاجة القوات المسلحة للتعاون في الجوانب التدريبية والتأهيلية والفنية والتقنية لرفع قدراتها وتحديث كفاءتها.