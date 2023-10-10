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الإعلان عن الدول الفائزة باستضافة كأس أمم أوروبا نسختي 2028 و 2032

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة نسخة كأس الأمم الأوروبية 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032.

وكان الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا وحيدا بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والأمر ينطبق على الملف الإيطالي-التركي لعام 2032.

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