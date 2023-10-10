آخر الاخبار

عاجل: كتائب القسام تمهل سكان عسقلان المحتلة لمغادرتها وتتوعد ''قد أعذر من أنذر'' آخر احصائية رسمية بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة لقاء عسكري رفيع المستوى في واشنطن.. الفريق بن عزيز يطلب دعما أمريكا للجيش اليمني الإعلان عن الدول الفائزة باستضافة كأس أمم أوروبا نسختي 2028 و 2032 في حضرموت.. اكتشاف موقع أثري يعود للعصر البرونزي طوفان الأقصى.. أردوغان يعرض الوساطة وحماس ترد عليه في اليوم الرابع لـ #طوفان_الأقصى.. 124 قتيلا اسرائيليا اليوم وعدد الأسرى 150 في قبضة المقاومة الطيران الإسرائيلي سوّته بالأرض.. دمار هائل بحي الرمال في غزة بعد ليلة من القصف طائرات عسكرية ضخمة .. نقل مئات الجنود من أوروبا لإسرائيل للمشاركة في الحرب قتلوا أو فقدوا في حرب غزة أجانب من عدة دول .. تعرف على جنسياتهم

في حضرموت.. اكتشاف موقع أثري يعود للعصر البرونزي

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 392

أعلن المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، اكتشاف موقع أثري في هضبة مديرية دوعن يعود إلى العصور البرونزية.

وقال باكرموم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “إن الموقع الذي تم اكتشافه مهم وفريد من نوعه، وإن المجمع الأثري تعرض للتدمير من قبل لصوص للبحث عن كنوز”.

وأضاف “ستعمل الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، الحفاظ على ما تبقى من الموقع الأثري بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وقيادة ولواء شبام، وستقوم الهيئة بعملية مسح للمنطقة كامل وتسجيل هذا الآثار لتضاف لتاريخ حضرموت العريق".

وفي شهر يناير من العام 2021، أعلنت هيئة الآثار والمتاحف اكتشاف مقبرة أثرية عمرها ألفان وخمسمائة عام، بعد بلاغ بظهور مغارات أثناء عملية شق لأحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ريبون ومدينة الهجرين التاريخية في مديرية دوعن.

يأتي ذلك فيما تتعرض الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتهريب إلى خارج البلاد، خصوصا في الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن كشف الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، عن عدد الآثار اليمنية التي يجري بيعها في مزادات في عدد من العواصم الغربية.

إقراء أيضاً
لقاء عسكري رفيع المستوى في واشنطن.. الفريق بن عزيز يطلب دعما أمريكا للجيش اليمني
مجلة ألمانية: مخاطر تعطيل السلام في اليمن لا تزال قائمة
وزارة الأوقاف اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين للتذكير بأهمية القضية الفلسطينية
الحكومة تشرع في انتشال السفن الغارقة لتسهيل عملية الصيد
مظاهرة حاشدة في الضالع تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم اسرائيل
حفل تكريمي لأوائل الطلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول