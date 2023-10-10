في حضرموت.. اكتشاف موقع أثري يعود للعصر البرونزي

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أعلن المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، اكتشاف موقع أثري في هضبة مديرية دوعن يعود إلى العصور البرونزية.
وقال باكرموم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “إن الموقع الذي تم اكتشافه مهم وفريد من نوعه، وإن المجمع الأثري تعرض للتدمير من قبل لصوص للبحث عن كنوز”.
وأضاف “ستعمل الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، الحفاظ على ما تبقى من الموقع الأثري بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وقيادة ولواء شبام، وستقوم الهيئة بعملية مسح للمنطقة كامل وتسجيل هذا الآثار لتضاف لتاريخ حضرموت العريق".
وفي شهر يناير من العام 2021، أعلنت هيئة الآثار والمتاحف اكتشاف مقبرة أثرية عمرها ألفان وخمسمائة عام، بعد بلاغ بظهور مغارات أثناء عملية شق لأحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ريبون ومدينة الهجرين التاريخية في مديرية دوعن.
يأتي ذلك فيما تتعرض الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتهريب إلى خارج البلاد، خصوصا في الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاحتلال الإسرائيلي.
وسبق أن كشف الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، عن عدد الآثار اليمنية التي يجري بيعها في مزادات في عدد من العواصم الغربية.