طوفان الأقصى.. أردوغان يعرض الوساطة وحماس ترد عليه

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد مسؤولون أمريكيون أن استخبارات الاحتلال الإسرائيلي لم يكن لديها "تحذير مسبق" من هجوم المقاومة الفلسطينية المنظم في غلاف غزة برا وبحرا وجوا.

في سياق متصل أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعداد بلاده للوساطة في عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بعد فرض الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة.

وفي رد غير مباشر على عرض الوساطة التركية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد الدكتور إسماعيل هنية:''لقد أبلغنا كل الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو لدى المقاومة أن هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة و العدو سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه، وكل ما يقوم به العدو لن يمسح عار الهزيمة التي نزلت به''.

الى ذلك بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة عقب إعلان المقاومة بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن سلمان مع السيسي، تم خلاله الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".