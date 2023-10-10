في اليوم الرابع لـ #طوفان_الأقصى.. 124 قتيلا اسرائيليا اليوم وعدد الأسرى 150 في قبضة المقاومة

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عربي21

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تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وشهدت ساعات الليل قصفا مكثفا على مناطق مختلفة من القطاع.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد خلّف العدوان الإسرائيلي حتى اللحظة 687 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا و105 سيدات، بالإضافة لـ 3800 جريح، وأعداد الضحايا من الشهداء والمصابين مرشحة للزيادة؛ بسبب القصف المتواصل.

وواصلت المقاومة الفلسطينية، إطلاق عشرات القذائف الصاروخية، تجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، بما فيها عسقلان المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الحربي يقصف منزلا سكنيا بحي الأمل بخانيونس وارتقاء عدد من الشهداء ووجود إصابات.

كما استهدفت طائرة حربية شقة سكنية بعمارة الأحلام قرب المسجد الكبير بمخيم البريج.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزل لعائلة"الرازينة" خلف مركز شرطة مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن سبعة صحفيين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستشهاد الصحفي هشام النواجحة متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي على غزة.

وارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين الى الأونروا الى أكثر من 187 ألف نازح في أعقاب القصف على غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم أكثر من 200 هدف في قطاع غزة، لا سيما في خانيونس جنوب القطاع.

وزعم جيش الاحتلال، أنه قتل مقاوما فلسطينيا تسلل إلى مستوطنة كفار سعد القريبة من السياج الفاصل، زاعما أنه سيطر على منطقة "غلاف غزة".

وأدى القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة القرا في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، إلى استشهاد امرأتين، وعدة إصابات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على أرض زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين.

وفجر الثلاثاء، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، أربعة منازل في مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة، واثنين في خانيونس أحدهما بمدينة حمد، مع قصف طال مناطق زراعية جنوب وشمال القطاع.

وطال القصف بر ج حجي غرب مدينة غزة، والذي يضم مكاتب صحفية، ما أدى إلى استشهاد الزميلين سعيد الطويل ومحمد صبح.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغارت على مدينة الأسرى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير أربعة منازل فيها، واستشهاد أسير محرر مبعد من الضفة الغربية.

وقصفت قوات الاحتلال عدة أهداف في مدينة دير البلح، وشنّت غارات على وسط مدينة خانيونس، واستهدفت منزلاً في بني سهيلا متسببة بعدة إصابات، بالإضافة لعمارة البدرساوي بجوار مشفى الشفاء بـ 4 صواريخ، ومنزلًا لعائلة قديح في عبسان.

وشنت زوارق حربية إسرائليلية هجمات بالقذائف الصاروخية صباح الثلاثاء، على طول ساحل مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، مسجد أحمد ياسين، في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة، ومسجد أبو شنب، إلى جانب محل تجاري ومنزلً في منطقة مواصي خانيونس.

ونشر جيش الاحتلال صباح الثلاثاء قائمة جديدة لأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال تحديث قوائم القتلى في صفوفه تباعا، حيث بلغ العدد الإجمالي بعد الإعلان عن القائمة الجديدة اليوم 124 قتيلا، مع وجود توقعات بأن يزداد هذا الرقم مجددا ليتجاوز عدد قتلى الإحتلال منذ بدء العملية يوم السبت حاجز الألف قتيل .

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة حوالي 150، مشيرا إلى أن العدد غير محدد بالضبط.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد القتلى من جهاز شرطة الاحتلال ارتفع إلى 41.