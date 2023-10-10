الذهب يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة وتراجع الدولار والسندات الجيش الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة للقتلى والعثور على نحو 100 جثة بمجمع زراعي اسعار النفط تقفز على وقع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إسرائيل تقصف غزة جوا وبحرا ونزوح مستمر للسكان صحيفة اسبانية تفجر مفاجئة من العيار الثقيل… بشأن الاتحاد السعودي و ميسي بعد سقوط إنتر ميامي مجلة ألمانية: مخاطر تعطيل السلام في اليمن لا تزال قائمة فاكهة تعمل على إنقاص الوزن وتنزل عشرة كيلو في اسبوع!! لها مفعول السحر تعرف عليها من هو محمد الزواري مهندس طائرات حماس المسيّرة؟ وزارة الأوقاف اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين للتذكير بأهمية القضية الفلسطينية الحكومة تشرع في انتشال السفن الغارقة لتسهيل عملية الصيد
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، جراء التصعيد في غزة، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، على الدولار وعوائد السندات.
ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.
توقعات بأن يعزز الهجوم على إسرائيل جاذبية الذهب والدولار يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.
تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007.
وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل، يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.
وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي في سبتمبر المقرر صدوره الأربعاء.
تحركات الأسواق وبحلول الساعة 4:52 بتوقيت غرينتش، بقي الذهب على ثبات تقريبا في المعاملات الفورية عند 1,860.68 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56 بالمئة إلى 1,874.60 دولار.
وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في غزة الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار