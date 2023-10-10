اسعار النفط تقفز على وقع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل ما يعادل نحو 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة امس الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وفي مطلع التعاملات ارتفع خام برنت ‭‭‭‭‬‬ ‬‬‬4.18دولار أو 4.94% إلى 88.76 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87.02 دولار للبرميل مرتفعا 4.23 دولار أو 5.11%، قبل أن تتقلص هذه المكاسب إلى 3% في خام برنت، وإلى 3.23% في خام غرب تكساس، بحلول الساعة 07:20 بتوقيت عرينتش.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/آذار حيث تراجع برنت 11% وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8% وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

وزير الطاقة السعودي: هناك مبرر لاستمرارنا في مجال النفط والغاز طاقة التغير المناخيوزير الطاقة السعودي: هناك مبرر لاستمرارنا في مجال النفط والغاز وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود ما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.

وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء: "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط... ويمكن توقع المزيد من التقلبات".

وأثارت الهجمات إدانات من الدول الغربية، لكن إيران وحزب الله، حليف إيران في لبنان، أشادا بها علنا.

وتحول اهتمام السوق إلى احتمال ضلوع إيران في الهجمات، وهو ما زعمته السلطات الإسرائيلية بالفعل، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دهار، في مذكرة: "لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله".

وأضاف: "إذا ربطت الدول الغربية رسميا المخابرات الإيرانية بهجوم حماس، فإن إمدادات وصادرات النفط الإيرانية ستواجه مخاطر سلبية وشيكة