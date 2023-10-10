مجلة ألمانية: مخاطر تعطيل السلام في اليمن لا تزال قائمة

الثلاثاء 10 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مجلة ألمانية، إن مخاطر تعطيل السلام في اليمن لا تزال قائمة رغم اقتراب نهاية فصل رئيسي من فصول حرب اليمن.

وأوضحت مجلة السياسة والمجتمع الدولي، أنه على الرغم من أن الجهود الدولية قد خففت من حدة التصعيد، لكن ذلك لم يترافق مع تقدم كبير في سلام محتمل بين اليمنيين.

وأشارت إلى أنه طالما أن الهدف الأساسي للسعودية لا يزال يقتصر على الخروج بماء الوجه من مشاركتها في الحرب وتأمين حدودها، فهناك خطر متزايد من أن الحلفاء السابقين قد يعطلون عملية السلام.

مبينة أن خطر قيام المتمردين بمساعٍ توسعية عسكرية جديدة يزداد، ما قد يترتَّب عليه عواقب وخيمة على السكان المدنيين.

يأتي ذلك فيما، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن بلاده لم ترَ أي مؤشرات لدعم إيران لجهود السلام في اليمن.

وأوضح خلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط، أن واشنطن وشركاءها يرغبون في أن تتصرف طهران بشكل مرن في اليمن، مشيرا إلى أن معالجة التحدي الإيراني يكمن في إحراز بعض التقدم بملف تلك الأزمة.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز، خلال لقائه في واشنطن ليندركينغ، على أهمية دور المجتمع الدولي في ردع التهديدات الحوثية، وما وصفها بالتدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني.

ميدانيا، قتلت طفلة وأصيب والداها وشقيقتها جراء قصف شنته مليشيا الحوثي استهدف منزلا في منطقة شِعب الدبّا شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت قصفا مدفعيا استهدف منزلا في حي الدعوة شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل الطفلة "فاطمة منير علي"وإصابة والديها وشقيقتها، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع تناول الأسرة لوجبة الإفطار.

ويشن الحوثيون بين الحين والآخر هجمات على الأحياء السكينة في مدينة تعز التي تعاني منذ تسع سنوات من حصار تفرضه المليشيا.