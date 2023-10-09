وزارة الأوقاف اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين للتذكير بأهمية القضية الفلسطينية

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين، إلى التذكير بقضية المسلمين وقبلتهم الأولى.

جاء ذلك في تعميم لوزارة الأوقاف اليمنية، موجه مديرو عموم الاوقاف في المحافظات، والمرشدين والخطباء في المساجد.

وأكد التعميم على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس والأرض.. والوقوف في وجه العدوان الصهيوني وحثت الوزارة المواطنين اليمنيين للدعاء لإخوانهم الفلسطينيين ومناصرتهم بكل الوسائل المشروعة.