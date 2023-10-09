وزارة الأوقاف اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين للتذكير بأهمية القضية الفلسطينية الحكومة تشرع في انتشال السفن الغارقة لتسهيل عملية الصيد نجم ريال مدريد الجديد يحطم رقم الأسطورة رونالدو.. جدول هدافي الدوري الإسباني مظاهرة حاشدة في الضالع تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم اسرائيل مع إغلاق إسرائيل حقل غاز “تمار” الرئيسي.. الغاز الأوروبي يقفز الى هذا المستوى استعداداً لمواجهة سيريلانكا: منتخبنا الوطني يواصل استعداده في أبها حفل تكريمي لأوائل الطلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في مأرب “عرين الأسود” تُعلن موعد انطلاق “الطوفان البشري” ضد إسرائيل تجار تعز يشهرون تكتلاً جديدًا في المحافظة دعوات للتحرك العاجل.. شحنة ضخمة من البذور المصابة بالآفات الزراعية الخطيرة تتسرب إلى الأسواق اليمنية
دعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين، إلى التذكير بقضية المسلمين وقبلتهم الأولى.
جاء ذلك في تعميم لوزارة الأوقاف اليمنية، موجه مديرو عموم الاوقاف في المحافظات، والمرشدين والخطباء في المساجد.
وأكد التعميم على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس والأرض.. والوقوف في وجه العدوان الصهيوني وحثت الوزارة المواطنين اليمنيين للدعاء لإخوانهم الفلسطينيين ومناصرتهم بكل الوسائل المشروعة.