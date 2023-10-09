وزارة الأوقاف اليمنية تدعو الخطباء والمرشدين للتذكير بأهمية القضية الفلسطينية الحكومة تشرع في انتشال السفن الغارقة لتسهيل عملية الصيد نجم ريال مدريد الجديد يحطم رقم الأسطورة رونالدو.. جدول هدافي الدوري الإسباني مظاهرة حاشدة في الضالع تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم اسرائيل مع إغلاق إسرائيل حقل غاز “تمار” الرئيسي.. الغاز الأوروبي يقفز الى هذا المستوى استعداداً لمواجهة سيريلانكا: منتخبنا الوطني يواصل استعداده في أبها حفل تكريمي لأوائل الطلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في مأرب “عرين الأسود” تُعلن موعد انطلاق “الطوفان البشري” ضد إسرائيل تجار تعز يشهرون تكتلاً جديدًا في المحافظة دعوات للتحرك العاجل.. شحنة ضخمة من البذور المصابة بالآفات الزراعية الخطيرة تتسرب إلى الأسواق اليمنية
تظاهر أبناء منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد، الإثنين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييدا لعملية "طوفان الأقصى" في غلاف غزة.
وخرج المتظاهرون في مسيرة حاشدة جابت الشارع العام بالجبارة منددين بالجرائم الإسرائيلة بحق الشعب الفلسطيني.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات أكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وندد المتظاهرون ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من حرب إبادة شاملة من خلال قصف المنازل والأبراج السكنية إضافة إلى قطع إمدادات الكهرباء والماء والوقود والأدوية والمواد الغذائية.