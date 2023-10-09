مع إغلاق إسرائيل حقل غاز “تمار” الرئيسي.. الغاز الأوروبي يقفز الى هذا المستوى

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تعليق الإنتاج مؤقتاً من حقل الغاز الرئيسي “تمار”، والذي تديره شيفرون بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا.

وارتفع العقد القياسي بما يصل إلى 14%، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أسابيع.

وأكدت شركة شيفرون، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في حقل تمار الذي يقع في البحر المتوسط على بُعد 25 كيلومتراً من الساحل الجنوبي لإسرائيل.

وأوضحت الشركة أن أكبر حقل اسرائيلي للغاز، ليفياثان، مستمر في العمل بشكل طبيعي.

يُذكر أن إسرائيل، تقوم خلال العقدين الماضيين، بتصدير بعض الغاز إلى جيرانها، وتسعى لتوجيه المزيد من الشحنات إلى أوروبا، التي تتعافى من أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود.

ومع ذلك تفرض الحكومة الإسرائيلية قيوداً على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.