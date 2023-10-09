استعداداً لمواجهة سيريلانكا: منتخبنا الوطني يواصل استعداده في أبها

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يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، لملاقاة نظيره منتخب سيريلانكا، الخميس المقبل.
ويلعب المنتخب الوطني أمام نظيره السيريلانكي ضمن ذهاب التصفيات الآسيوية المشتركة (كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027م).
والتحق بصفوف المنتخب كل من اللاعب عمر الداحي المحترف في صفوف النجمة البحريني، واللاعب جهاد عبدالرب، بحسب ما أكده مصدر في الاتحاد اليمني لكرة القدم.
وقال المصدر إن الساعات المقبلة ستشهد انضمام بعض العناصر إلى صفوف المنتخب وعلى رأسهم كل من اللاعب عبدالواسع المطري المحترف في صفوف نادي سترة البحريني، واللاعب أحمد السروري المحترف في صفوف القوة الجوية العراقي، إضافة إلى رامي الوسماني المحترف في صفوف نادي نفط ميسان العراقي، بهدف تعزيز القوة الهجومية لمنتخبنا الوطني.
وكان منتخبنا الوطني قد أجرى مساء الأحد حصته التدريبية على ملعب نادي ضمك السعودي، حيث من المقرر أن يواصل استعداداته للقاء الخميس المقبل بقيادة المدرب التشيكي "سكوب" على ذات الملعب.