حفل تكريمي لأوائل الطلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في مأرب

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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أقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، حفلاً تكريمياً لأوائل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022م _ 2023م والبالغ عددهم 18طالبا وطالبة، حصدت الإناث منها 12 مركزا أي ما نسبته 67 في المائة.

وفي الحفل أشاد نائب وزير التربية الدكتور علي العباب بالدعم السخي والرعاية، والاهتمام الذي تحظى به العملية التعليمية من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة…. كما أثنى على الطلاب والطالبات المتفوقين، وحصدهم المراتب الأولى على مستوى المحافظة، متمنيا لهم مزيدا من التفوق في المراحل التعليمية اللاحقة.

وأكد استمرار الثبات في مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة التعليمية التي تسعى المليشيات الحوثية، إيقافها وتغيير مسارها وأهدافها.

وثمن العباب جهود التربية والتعليم وإدارات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة الناجمة عن الحرب التي تشنها المليشيا الكهنوتية على الشعب والتجويع والحصار الذي تفرضه على اليمنيين. مؤكدا دعم قيادة وزارة التربية واهتمامها بالطلاب الأوائل والمبدعين باعتبارهم ثروة اليمن الحقيقية.

من جانبه عبر وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، عن الفخر والاعتزاز بتفوق طلاب وطالبات المحافظة الذين حققوا مراكز أولى في الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وأكد حاجة الوطن للمتفوقين لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق غايات الشعب اليمني في التقدم والرقي والازدهار، حاثا الطلاب والطالبات على مواصلة مسيرة التميز، والتسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن. مثمنا جهود المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب في استمرار العملية التعليمية.

فيما عبرت كلمة الطلاب المكرمين، عن التقدير لجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات.

ونوهت بدور آباء وأمهات الطلاب الأوائل وجهودهم في تشجيع أبنائهم على التفوق، وكذا الداعمين والمساهمين في تنظيم وإنجاح الحفل التكريمي. تخلل الحفل الذي حضره مدراء مكاتب تنفيذية وإدارات، ومعلمون ومعلمات وأولياء الأمور، وشخصيات اجتماعية، فقرات إنشاديه وفنية نالت الإعجاب. وفي ختام الفعالية تم تكريم الطلاب والطالبات الأوائل بشهادات تقديرية وجوائز عينية رمزية