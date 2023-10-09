تجار تعز يشهرون تكتلاً جديدًا في المحافظة

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أشهر تجار محافظة تعز، الأحد، تكتل جديد تحت مسمى "ملتقى تجار تعز". وقال التكتل في بيان صادر عنه، إن الملتقى يهدف إلى" المساهمة في تنمية العمل التجاري في مدينة تعز، وتحفيز مجتمع الأعمال في المحافظة بما يخدم المجتمع والاقتصاد".

وأضاف البيان أن الملتقى سيعمل على "بناء قدرات القوى العاملة، وحقوق المرأة في قطاع التجارة، وتعزيز التعاون بين الملتقى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ورعاية وحماية مصالح أعضاء الملتقى، والدفاع عنها، والعمل على تطوير العمل التجاري بما يواكب التطور العالمي".

وأشار إلى أن فكرة التأسيس ليست وليدة اليوم وإنما كانت امتداداً لفكرة سبقها جيل من التجار منذ نهاية القرن العشرين تحت مسمى “صغار التجار”، وأن الظروف التي مرّت بها البلاد بشكل عام، وتعز بشكل خاص دفعت إلى تجديد هذه الفكرة في عام 2018. وأوضح التجار أن التكتل يهدف لحل قضاياهم، والعمل على حماية التجار والمواطنين على حد سواء