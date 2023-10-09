مع إغلاق إسرائيل حقل غاز “تمار” الرئيسي.. الغاز الأوروبي يقفز الى هذا المستوى استعداداً لمواجهة سيريلانكا: منتخبنا الوطني يواصل استعداده في أبها حفل تكريمي لأوائل الطلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في مأرب “عرين الأسود” تُعلن موعد انطلاق “الطوفان البشري” ضد إسرائيل تجار تعز يشهرون تكتلاً جديدًا في المحافظة دعوات للتحرك العاجل.. شحنة ضخمة من البذور المصابة بالآفات الزراعية الخطيرة تتسرب إلى الأسواق اليمنية خالد مشعل:نحن من سيحدد قواعد الحرب مليشيا الحوثي تطلق تهديدات جديدة للصحفي مجلي الصمدي بريطانيا تؤكد التزامها بالعمل على حل الصراع في اليمن القسام تتوعد إسرائيل: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة
أشهر تجار محافظة تعز، الأحد، تكتل جديد تحت مسمى "ملتقى تجار تعز". وقال التكتل في بيان صادر عنه، إن الملتقى يهدف إلى" المساهمة في تنمية العمل التجاري في مدينة تعز، وتحفيز مجتمع الأعمال في المحافظة بما يخدم المجتمع والاقتصاد".
وأضاف البيان أن الملتقى سيعمل على "بناء قدرات القوى العاملة، وحقوق المرأة في قطاع التجارة، وتعزيز التعاون بين الملتقى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ورعاية وحماية مصالح أعضاء الملتقى، والدفاع عنها، والعمل على تطوير العمل التجاري بما يواكب التطور العالمي".
وأشار إلى أن فكرة التأسيس ليست وليدة اليوم وإنما كانت امتداداً لفكرة سبقها جيل من التجار منذ نهاية القرن العشرين تحت مسمى “صغار التجار”، وأن الظروف التي مرّت بها البلاد بشكل عام، وتعز بشكل خاص دفعت إلى تجديد هذه الفكرة في عام 2018. وأوضح التجار أن التكتل يهدف لحل قضاياهم، والعمل على حماية التجار والمواطنين على حد سواء