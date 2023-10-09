دعوات للتحرك العاجل.. شحنة ضخمة من البذور المصابة بالآفات الزراعية الخطيرة تتسرب إلى الأسواق اليمنية

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أفادت مصادر مطلعة لمأرب برس اليوم الاثنين اعتزام وزارة الزراعة والري الواقعة تحت سلطة المليشيات الحوثية الإفراج عن ست شاحنات من بذور الجزر التي كانت محتجزة لأكثر من ستة اشهر بسبب إصابتها بمجموعة من الآفات الزراعية الضارة والخطيرة على الأرض المزروعه بتلك البذوار .
واوضحت المصادر بأن وزارة الزراعة والري قد احتجزت تلك الشحنات في وقت سابق لعدم مطابقتها للمواصفات و بعد ان تاكدت من اصابتها بالآفات الزراعية الخطيرة وهاهي اليوم وبعد سته شهور من الاحتجاز تقرر الإفراج عنها لبيعها في السوق رغم معرفتها بخطورة تلك البذور ومخاطر زراعتها في المناطق الزراعية اليمنية .
هذا فيما ناشد عدد من النشطاء اليمنيين الحكومة الشرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث تلك الكارثة التي سوف تضر بالزراعة والاقتصاد اليمني وبما يتسبب في حدوث آثار كارثية علي المزارعين والزراعة بشكل عام بالاضافة إلى تسببها بنشر الكثير من الآفات الزراعية الخطيرة والتي من الصعب التخلص منها ومكافحتها في التربه.