خالد مشعل:نحن من سيحدد قواعد الحرب

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توعد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج، خالد مشعل، كيان الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الرد القاسي في عملية طوفان الأقصى.

وقال مشعل -في تغريدة نشرها على منصة "إكس"- "نقول للعدو الماضي ولى إلى غير رجعة واليوم نحن من سيحدد قواعد الحرب".

وأضاف "لم نبدأ طوفان الأقصى إلا ونحن نعرف حجم تأثيره وكيفية إيقافه". وتابع مشعل "لقد تغيرت قواعد القوة، ولم تعد لغة الكيان الصهيوني المحتل المتعجرفة تخيفنا". وأكد أن دماء الشهداء ستشكل وقودا لثورة الشعب الفلسطيني التي لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وفي اليومين الماضيين، أعلنت "القسام" وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أسر عدد من الجنود الإسرائيليين واقتيادهم إلى غزة، فيما يتواجد في قبضة القسام 4 إسرائيليين آخرين منذ عام 2014.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ "ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 493 فلسطينيا وإصابة 2751 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف والمصابين إلى 2315 والأسرى إلى أكثر من 150 لدى الفصائل الفلسطينية.

ودخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، يومها الثالث والتي قتل فيها حتى الآن أكثر من 800 إسرائيلي وجرح أكثر من 2156، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.