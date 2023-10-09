مليشيا الحوثي تطلق تهديدات جديدة للصحفي مجلي الصمدي

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفاد الصحفي مجلي الصمدي بتلقيه أوامر من مليشيا الحوثي الإرهابية بعدم الكتابة في الشأن المحلي، وذلك بعد أسابيع من تعرضه للضرب المبرح على يد مسلحين تابعين للجماعة، بسبب انتقاداته لسياساتها وانتهاكاتها.

وذكر الصمدي، في منشور على صفحته بالفيسبوك، أنه ما زال يتلقى تهديدات من عناصر مليشيا الحوثي، رغم أنه انتقل إلى الكتابة في الشأن العربي والإسلامي، وابتعد عن التطرق إلى انتهاكات المليشيا.

يأتي ذلك بعد أيام من إجبار مليشيا الحوثي الأكاديمي "إبراهيم الكبسي" في العاصمة المختطفة صنعاء، على توقيع التزام بعدم الكتابة عنها، مقابل الإفراج عنه.

وتواجه المليشيا الحوثية حالة من التخبط والقلق، نتيجة للغضب الشعبي المتزايد ضدها، بسبب سوء إدارتها للاقتصاد والخدمات، ونهبها لمرتبات موظفي الدولة