بريطانيا تؤكد التزامها بالعمل على حل الصراع في اليمن

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت بريطانيا، اليوم الاثنين، التزامها بحل النزاع المستمر في اليمن عبر عملية سلام شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، إنها أجرت مباحثات مثمرة في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، حول التطورات في اليمن والجهود المبذولة لإنهاء الصراع.

وأضافت أن المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين تمثل "فرصة فريدة لإحراز التقدم".

وأعربت عن شكرها لجهود المملكة في اليمن، منوهة بوجود طموح مشترك بين البلدين في "عملية سلام يمنية- يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".