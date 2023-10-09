القسام تتوعد إسرائيل: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة

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قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاثنين، إن العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها.
وأضاف أبو عبيدة، بينما تتعرض غزة لقصف جوي هو الأعنف منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، “قررنا أن نضع خداً لهذا، من هذه الساعة نُعلن أن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين سنقابله بإعدام رهينة من رهائن العدو لدينا، وسنثبت ذلك بالصوت والصورة.
وتابع “نحمل العدو وقيادته مسؤولية هذا القرار”.
وأوضح أن العدو “لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها”، مضيفاً “تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي”.
وأكد أبو عبيدة أن الكرة “في ملعب العدو الآن وقد أعذر من أنذر”.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن “الغارات على غزة مستمرة حتى لو كانت على حساب إيذاء الرهائن”.