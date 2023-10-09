محكمة مأرب تؤجل محاكمة الصحفيين

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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أُجلت محكمة مارب صباح اليوم الاثنين جلسة اعلنت عنها سابقا انه سيتم فيها محاكمة كلا من الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس ومحمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس ونائب رئيس تحرير المصدر أونلاين الزميل علي الفقيه والناشط زيد شعلان.

وتم تأجيل الجلسة بسبب وعكة صحية مفاجئة اصابت قاضي الجلسة. وحضر اليوم الى قاعة المحكمة كل من الصحفي أحمد عايض ومحمد الصالحي بمعية فريق من المحامين ، أعلنوا استعداهم للدفاع عنهم.

الجلسة التي كانت متوقعة اليوم الاثنين،تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

مصادر حقوقية قالت ان محاكمة الصحفيين جاءت على خلفية نشرهم في وقت سابق عن التوظيف العائلي في مؤسسه القضاء بمحافظة مأرب".

وكانت النيابة الابتدائية في مأرب وجهت في يونيو/تموز الماضي، للصحيفين الثلاثة أوامر بالإحضار القهري، على خلفية قضايا نشر تتعلق بتوظيف العشرات من أسرة ومقربي رئيس المحكمة العليا في النيابة والمحكمة .