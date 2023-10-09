أمن حضرموت يلقي القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة بعد اشتباكات معهم أكتشاف موقع أثري برونزي في حضرموت ..تفاصيل وصورة أحزاب اليمن تعلن وقوفها وتأييدها مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وحقه في المقاومة والنضال للتحرر من الاحتلال الصهيوني قرية في أوكرانيا تخسر سدس سكانها في هجوم صاروخي روسي مدمر اشتعال قتال عنيف في جبهة جديدة من جبل أولياء والدعم السريع يعلن التوغل في ولاية الجزيرة الاتحاد السعودي يصدر بيانا رسميا بشأن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في ظل إنهيار فضيع للعملة في تل أبيب.. بنك إسرائيل يعلن التدخل الأسبوع القادم في اليمن.. مناسبة وطنية واحدة والإجازة في يومين مختلفين! بيان للحكومة اليمنية بشأن تشغيل الرحلات من مطار صنعاء وتوسيعها.. بشرطين عاجل: آخر احصائية بقتلى الإحتلال في عملية طوفان الأقصى
أعلنت الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، ضبط شخصين متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في مديرية القطن بعد محاولتهم الهرب، واطلاق النار على افراد النقطة بحوزتهم حوالي ثلاثه كيلو من مادة الحشيش المخدر.
وقالت شرطة مديرية القطن في بيان لها، أن الحاجز الأمني بمديرية القطن تمكن من ضبط سيارة بداخلها شخصين مشبوهين رفضو التفتيش بعد اشتباه افراد الدورية بهم، مضيفة أن المتهمين قاما بالهرب واطلاق النار صوب رجال الأمن مما اضطر الأجهزة الأمنية لملاحقتهم والرد على مصدر النيران وتعقبهم وضبطهم مع السيارة التي كانو على متنها وهما من محافظة الجوف.
وأشارت إلى أن خلال تبادل إطلاق النار اصيب الجناة ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت أنه تم تفتيش السيارة والعثور على كمية حوالي ثلاثه كيلو من مادة الحشيش المخدر، حيث تم تحريز المضبوطات ومحاضر الضبط اللازمة وسيتم إحالة الجناة مع المضبوطات للنيابة المختصة.