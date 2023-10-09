أمن حضرموت يلقي القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة بعد اشتباكات معهم

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، ضبط شخصين متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في مديرية القطن بعد محاولتهم الهرب، واطلاق النار على افراد النقطة بحوزتهم حوالي ثلاثه كيلو من مادة الحشيش المخدر.

وقالت شرطة مديرية القطن في بيان لها، أن الحاجز الأمني بمديرية القطن تمكن من ضبط سيارة بداخلها شخصين مشبوهين رفضو التفتيش بعد اشتباه افراد الدورية بهم، مضيفة أن المتهمين قاما بالهرب واطلاق النار صوب رجال الأمن مما اضطر الأجهزة الأمنية لملاحقتهم والرد على مصدر النيران وتعقبهم وضبطهم مع السيارة التي كانو على متنها وهما من محافظة الجوف.

وأشارت إلى أن خلال تبادل إطلاق النار اصيب الجناة ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت أنه تم تفتيش السيارة والعثور على كمية حوالي ثلاثه كيلو من مادة الحشيش المخدر، حيث تم تحريز المضبوطات ومحاضر الضبط اللازمة وسيتم إحالة الجناة مع المضبوطات للنيابة المختصة.