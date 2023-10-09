أكتشاف موقع أثري برونزي في حضرموت ..تفاصيل وصورة

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أكد المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، اكتشاف موقع اثري في هضبة مديرية دوعن يعود الى العصور البرونزية.
وقال باكرموم، إن "الموقع الذي تم اكتشافه مهم وفريد من نوعه، وان المجمع الاثري تعرض للتدمير من قبل لصوص للبحث عن كنوز"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأضاف "ستعمل الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، الحفاظ على ما تبقى من الموقع الاثري بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وقيادة ولواء شبام".
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بعملية مسح للمنطقة كامل وتسجيل هذا الآثار لتضاف لتاريخ حضرموت العريق.