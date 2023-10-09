أحزاب اليمن تعلن وقوفها وتأييدها مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وحقه في المقاومة والنضال للتحرر من الاحتلال الصهيوني

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حمل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الكيان الصهيوني المسؤلية الكاملة تجاه ما يجري في أرض فلسطين المحتلة..

داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الشعب الفلسطيني والقيام بمسؤلياته لإجبار قوى الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام.

وقال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيانه "إننا كقوى سياسية في الجمهورية اليمنية، نضم أصواتنا إلى أصوات جماهير شعبنا العربي وأمتنا الإسلامية وأحرار العالم لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتأييد حقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في

المقاومة والنضال للتحرر من الاحتلال الصهيوني الغاشم وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم واستعادة حقوقهم المشروعة".

واشار التحالف في بيان له الى انه يتابع ما يجري على الساحة الفلسطينية من تطورات، والتي كان آخرها عملية (طوفان الأقصى) التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت كرد فعل مشروع على استمرار الكيان الصهيوني في اعتداءاته الهمجية على الشعب الفلسطيني، وبالذات

الاعتداءات التي طالت خلال الأشهر الماضية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والتوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية، والذي بات يسد كافة أبواب السلام والحل السلمي.