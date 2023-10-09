قرية في أوكرانيا تخسر سدس سكانها في هجوم صاروخي روسي مدمر

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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استفاق كثر في حالة صدمة في هزورا، بعد أن خسرت القرية الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا سدس سكانها في هجوم صاروخي روسي مدمر كان قد استهدفها في اليوم السابق.

وكشف وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن عدد سكان هذه القرية لم يكن يتعدى 330 نسمة، وقد مات ما لا يقل عن 52 منهم في الهجوم، مضيفاً أن كل عائلة خسرت ولو شخصاً واحداً تعرفه في مراسم تأبين الجندي الأوكراني أندري كوزير داخل مقهى (ومتجر بقالة) دمره الصاروخ.

وقد جرى تنظيم مراسم التأبين هذه في أعقاب جنازة كانت تهدف إلى إعادة دفن ذلك الأب الذي قتل العام الماضي في المنطقة التي كانت تحتلها روسيا.

واليوم، تضاء شموع في الموقع الذي لاقى فيه هؤلاء المشيعون حتفهم.

وروى سكان أن مقهى "هروزيفسكي" كان مقفلاً معظم الوقت منذ انطلاق الغزو الروسي في فبراير (شباط) من العام الماضي، وأن التأبين كان من بين المناسبات المهمة الأولى التي جرى تنظيمها في إطار إعادة افتتاحه، وقد أكدوا أن الهجوم الذي تلا [التأبين] كان من بين الأكثر فتكاً وشراسة منذ بدء الحرب