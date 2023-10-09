اشتعال قتال عنيف في جبهة جديدة من جبل أولياء والدعم السريع يعلن التوغل في ولاية الجزيرة

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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في تطور جديد للحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بدأت العمليات العسكرية بين الطرفين تأخذ منحى جديداً مع تمدد القتال إلى خارج الخرطوم، فقد شهدت منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية، معارك عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل وجرح 40 مدنياً، فضلاً عن توغل قوات "الدعم السريع" في داخل ولاية الجزيرة وسط البلاد، وذلك بعد يوم من اجتياحها مدينة العيلفون الواقعة على بعد 30 كيلومتراً، شرق الخرطوم، مما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى المناطق الآمنة.

وذكر شهود أن معارك ضارية وقعت بين الجيش و"الدعم السريع" في منطقة جبل أولياء استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، وتسبب القصف العنيف في سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين، فضلاً عن حالات الهلع والخوف ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى خارج المنطقة.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن "الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة أهدافاً لـ(الدعم السريع) في الخرطوم وغرب أم درمان، كما قصف الطيران الحربي التابع للجيش مواقع لـ(الدعم السريع) في وسط العاصمة ومحيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، بينما أطلق (الدعم السريع) قذائف من منصاته المختلفة سقطت في أحياء الثورة الحارة الثامنة والخامسة