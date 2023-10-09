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في ظل إنهيار فضيع للعملة في تل أبيب.. بنك إسرائيل يعلن التدخل

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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يحاول البنك المركزي الإسرائيلي دعم بورصة تل أبيب والعملة الإسرائيلية بعد تراجعهما الحاد في ظل الضغوطات الناجمة عن المواجهة العسرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

 وأعلن "بنك إسرائيل"، في بيان اليوم الاثنين: "عن برنامج لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق المفتوحة، وذلك للحفاظ على الاستقرار".

وأضاف المركزي، أنه "سيعمل في السوق في الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق".

ورغم ذلك ظل مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي بحلول الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، في المنطقة الحمراء، ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد تراجع المؤشر بنسبة 0.27% إلى 1707.60 نقطة.

وكان المؤشر "تي إيه 35" قد استهل تعاملات اليوم على ارتفاع بعد أن هبط أمس بنحو 7%، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل 3% في رد فعل السوق على عملية "طوفان الأقصى".

وفي سوق العملات واصلت العملة الإسرائيلية تراجعها، حيث صعد الدولار بنسبة 2.04% إلى 3.9245 شيكل

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